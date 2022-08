Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over juli.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 437,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 13.650,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent met een stand van 6.479,50 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,1 procent naar 7.437,41 punten.

Hoe sterker het cijfer, hoe agressiever de Federal Reserve de rente zal verhogen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Een zwak cijfer zou de Fed juist terughoudender kunnen maken, "maar het zou een schokkend laag nummer moeten zijn, of zelfs negatief", meent Hewson van CMC Markets.

Voor de groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in juli wordt uitgegaan van 258.000 tegen 372.000 een maand eerder bij een stabiele werkloosheid van 3,6 procent en een loonstijging op jaarbasis van 4,9 procent tegen 5,1 procent in juni op jaarbasis.

De industriële productie van Duitsland kwam in juni op maandbasis iets hoger uit dan verwacht. Op jaarbasis was er nog altijd sprake van een afname, maar die viel wel minder scherp uit dan in mei op jaarbasis.

De Franse industrie produceerde op maandbasis onverwacht meer en met 1,2 procent nog stevig ook. De verwachting lag op een daling met 0,2 producent. Bovendien bleek de productie in mei op maandbasis na herziening toch te zijn gestegen, in dit geval met 0,2 procent, nadat eerder een pas op de plaats werd gemeld.



Vrijdag spreekt de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond Thomas Barkin en hoofdeconoom Huw Pill van de Bank of England, die donderdag met een stemverhouding van 8 voor en 1 tegen besloot tot een renteverhoging met 50 basispunten naar 1,75 procent. In 27 jaar verhoogde de Bank of England niet zo scherp te rente.

Olie werd vrijdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 88,56 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 94,30 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0226. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0228 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0233 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Post DHL heeft in het tweede kwartaal opnieuw een dubbelcijferige groei gerealiseerd en de outlook voor heel dit jaar is wellicht te voorzichtig. De koers van het aandeel noteerde 5,3 procent hoger.

Allianz heeft in het tweede kwartaal de winst flink zien teruglopen, vanwege mindere prestaties van de vermogensbeheertak, maar de operationele winst trok wel aan. De koers van het aandeel Allianz noteerde 2,1 procent lager. Sectorgenoot Aegon zag in Amsterdam 2,6 procent van de koers van het aandeel af gaan.

Zowel in Parijs als in Frankfurt heerste een afwachtende stemming op de beursvloeren, hetgeen tot uitdrukking kwam in matte koersuitslagen. Het aandeel Bayer viel sterk uit de toon met een koresverlies van 3,8 procent. Het bedrijf verhoogde donderdag de outlook, maar daar werd toen ook al niet positief op gereageerd.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 daalde donderdag 0,2 procent op 4.147,02 punten, de Dow Jones index verliest 0,4 procent op 32.693,29 punten en de Nasdaq gaat 0,1 procent hoger op 12.685,11 punten.