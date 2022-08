Beursblik: koers Besi kan verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America hanteert een koersdoel van 110,00 euro voor BE Semiconductor Industries met een koopaanbeveling. Dat is minder dan de 146,00 euro waarvan de Amerikaanse bank eerder uitging. "We denken dat aandelen Besi zullen herstellen, gezien het dominante marktaandeel in hybrid bonding", aldus analist Didier Scemama. Het aandeel daalt vrijdag licht tot 54,54 euro. Bron: ABM Financial News

