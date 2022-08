Valuta: markt wacht op banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer boven de 1,02 dollar in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over juli.

"De aandacht van de valutamarkt is geheel gericht op inflatiedat en het beleid dat daar op afgestemd wordt", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt dat bij het banenrapport van de Verenigde Staten vooral gekeken wordt naar de loongroei. Na vandaag verschuift de aandacht naar aanstaande woensdag, wanneer de Amerikaanse inflatiecijfers over juli worden gepubliceerd", aldus de valutaspecialist.

Voor de groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in juli wordt uitgegaan van 258.000 tegen 372.000 een maand eerder bij een stabiele werkloosheid van 3,6 procent en een loonstijging op jaarbasis van 4,9 procent tegen 5,1 procent in juni op jaarbasis.



Boele ziet de euro zich momenteel bewegen in de zone tussen pariteit en 1,03. dollar. "Deze richtingloze markt zou kunnen aanhouden tot half september. Maar zolang de euro onder de 1,0350 staat, blijft het korte termijn-beleggerssentiment negatief, ook vanwege de vrees voor negatieve groei. Daarboven kan het met de euro wel ineens heel hard omhoog gaan", aldus Boele vrijdag.

Sinds half juli heeft de yen een comeback gemaakt. "De nominale en reële rente in de VS zijn aanzienlijk gedaald, waardoor het rendementsverschil tussen de VS en Japan kleiner is geworden. Daarbij hebben de spanningen tussen de VS en China in verband met het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan geleid tot vraag naar de yen als veiligehavenmunt", aldus Boele.

"Wij verwachten bij de centrale bank van Zwitserland een renteverhoging van 50 basispunten op de vergadering van september en waarschijnlijk nog één op de vergadering van december, waarmee de beleidsrente op 0,75 procent komt tegen 0,25 procent negatief nu."

De industriële productie van Duitsland kwam in juni op maandbasis iets hoger uit dan verwacht. Op jaarbasis was er nog altijd sprake van een afname, maar die viel wel minder scherp uit dan in mei op jaarbasis.

De Franse industrie produceerde op maandbasis onverwacht meer en met 1,2 procent nog stevig ook. De verwachting lag op een daling met 0,2 producent. Bovendien bleek de productie in mei op maandbasis na herziening toch te zijn gestegen, in dit geval met 0,2 procent, nadat eerder een pas op de plaats werd gemeld.



Vrijdag spreekt de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond Thomas Barkin en hoofdeconoom Huw Pill van de Bank of England, die donderdag met een stemverhouding van 8 voor en 1 tegen besloot tot een renteverhoging met 50 basispunten naar 1,75 procent. In 27 jaar verhoogde de Bank of England niet zo scherp te rente.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,0224 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8418 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag vlak op 1,2147 dollar. De dollar won 0,1 procent en steeg daarmee naar 133,11 yen.