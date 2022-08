ING verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway fors verlaagd van 60,00 naar 40,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Ook blijft het aandeel op de favorietenlijst van de bank staan. Analisten van ING stelden dat de update over het afgelopen halfjaar op het eerste oog teleurstellend was, maar “de trends verbeteren sterk”. Op middellange en lange termijn voorziet de bank onverminderd veel groeikansen. Op korte termijn ziet ING de focus verlegd worden van groei naar marge. En volgens analist Marc Hesselink kan de marge ook opgevoerd worden door efficiënter te werken. "Het bedrijf heeft extreem sterke posities in de meeste markten waarin het actief is", aldus Hesselink, die meent dat netwerkeffecten en de 'winner-takes-all' de komende jaren voor hoge groei kan zorgen en uiteindelijk ook voor winstgevendheid. ING verlaagde de groeitaxaties, maar houdt in de nieuwe ramingen wel rekening met hogere marges dan voorheen. Onder de streep kwam ING daarmee per saldo tot een lager koersdoel. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg vrijdagochtend met 0,3 procent tot 18,89 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.