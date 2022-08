'Solide resultaat Aedifica' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft in de eerste zes maanden van dit jaar solide gepresteerd en de outlook werd ook licht verhoogd. Dit concludeerden analisten van Berenberg vrijdag. In 2022 zal de EPRA winst naar 177 miljoen euro stijgen, in plaats van naar 175 miljoen euro. "Het vordert mooi", zeiden de analisten van Berenberg. De huurinkomsten waren afgelopen halfjaar met 131 miljoen euro in lijn met de taxaties van de zakenbank en de EBIT van109 miljoen euro kwam 2 miljoen euro hoger uit dan de analisten hadden voorzien. Berenberg heeft een koopadvies op Aedifica met een koersdoel van 130,00 euro. Het aandeel daalt vrijdag 0,7 procent naar 100,30 euro. Bron: ABM Financial News

