Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 56,00 euro naar 42,50 euro, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Giles Thorne. De analist besloot na de cijfers van Just Eat Takeaway eerder deze week om zijn taxaties te herzien. Thorne rekent voor 2022 nu op een EBITDA-verlies van 185 miljoen euro, waar hij eerder uitging van een verlies van 200 miljoen euro. Voor 2023 rekent de analist op een positieve EBITDA voor de maaltijdbezorger, zoals ook door het management van Just Eat is aangegeven. De raming van Jefferies ligt voor 2023 op een winst van ruim 19 miljoen euro. In 2024 ziet Thorne dit stijgen naar bijna 300 miljoen euro. Dat is overigens wel minder dan de 338 miljoen euro waar de analist eerder van uitging. De koersdoelverlaging is onder meer het resultaat van een verlaging van de te verwachten groei van de bruto transactiewaarde. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot donderdag 5 procent lager op 18,83 euro. Bron: ABM Financial News

