Cumulex boekt opnieuw klein verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Cumulex heeft in de eerste helft van 2022 een klein verlies geboekt, ongeveer in lijn met het resultaat in dezelfde periode een jaar eerder. Dit liet het voormalige Sucraf vrijdagochtend weten. Het beursfonds zonder operationele activiteiten boekte een verlies van 34.000 euro, vrijwel gelijk aan het verlies van 38.000 euro in de eerste zes maanden van vorig jaar. Per aandeel komt dit neer op een verlies van 0,06 euro. Het eigen vermogen blijft 2,3 miljoen euro negatief. De inspanningen van Cumulex zijn gericht op het inbrengen of aankopen van operationele bedrijven met als doel waarde te creëren op lange termijn. In dat kader heeft Cumulex op 1 februari 2022 overeenstemming bereikt over de aankoop van AA Circular. Cumulex streeft ernaar de procesmatige stappen die voor de aankoop van AA Circular nodig zijn, zo spoedig mogelijk te doorlopen en af te ronden. Bron: ABM Financial News

