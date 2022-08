Cabka kan productie in Hazelwood nog niet herstarten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka zal op korte termijn de productie in Hazelwood, in de Amerikaanse staat St. Louis, niet kunnen hervatten als gevolg van de hevige regenval vorige maand. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde fonds vrijdagochtend bekend. Cabka heeft een faciliteit in Hazelwood die noodgedwongen moest worden gesloten door de regenval eind juli. Cabka meldde vrijdagochtend dat de productie op korte termijn niet kan worden hervat. De fabriek in Hazelwood is goed voor ongeveer 15 procent van de totale productiecapaciteit van Cabka. Wel zegt het bedrijf alle belangrijke apparaten te hebben gered. Die apparatuur zal worden gebruikt om grote klanten alsnog van leveringen te voorzien, met behulp van alternatieve productiefaciliteiten. Bij publicatie van de halfjaarcijfers op 17 augustus wil Cabka meer inzicht geven in de situatie in Hazelwood. Bron: ABM Financial News

