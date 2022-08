Vlakke opening AEX voorzien in aanloop naar Amerikaans banenrapport

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong niet van hun plaats.

Donderdag was de AEX voor de verandering eens een negatieve dissonant onder de positief gestemde Europese hoofdbeurzen, met een daling van krap een half procent naar 731,58 punten. Onder meer een negatief ontvangen cijferrapportage van ING, een koersterugval van Shell en ex-dividend noteringen wogen op de koersvorming.

Op Wall Street hadden beleggers donderdagavond moeite om richting te kiezen en de hoofdindices bleven per saldo dichtbij huis, nadat woensdag nog mooie winsten werden behaald in reactie op positieve economische data uit de VS, die de recessievrees temperden.

Overigens verkeert de Amerikaanse economie volgens het Bureau of Economic Analysis al in een recessie. Na twee kwartalen krimp op rij is technisch sprake van een recessie.

Of het toch meevalt met de economie in de VS zal vanmiddag onder meer moeten blijken uit de vrijgave van het banenrapport over juli om 14:30 uur.

Economen voorzien volgens Dow Jones dat er in juli 258.000 banen zijn bijgekomen, tegen 372.000 in juni. De werkloosheid zal naar verwachting stabiel blijven op 3,6 procent.

"Beleggers zullen er alert op zijn of de arbeidsmarkt de renteverhogingen van de Fed net zo goed kan weerstaan als in juni", zei analist Mike Loewengart van E-Trade.

De banengroei zal naar verwachting vertragen, omdat de Fed de rente agressief verhoogt om de veel te hoge inflatie in te dammen, maar het is nog onduidelijk of die vertraging de economie ook in een officiële recessie zal doen belanden.

Analisten benadrukken dat het rapport van vanmiddag cruciaal kan zijn voor het Amerikaanse rentebeleid op korte termijn, omdat het een van de laatste rapporten is die de stemgerechtigde leden van de centrale bank kunnen inzien voordat ze tijdens de vergadering in september moeten beslissen in hoeverre de rente verder verhoogd zal worden.

In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend overwegend hoger, met als koploper de beurs in Taiwan met een stijging van meer dan 2 procent dankzij vooral chipmakers.

Eerder deze week stond de beurs in Taipei nog flink onder druk, nadat China onder meer sancties oplegde uit onvrede over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan de in de ogen van China afvallige provincie Taiwan

De Amerikaanse olie-future koerste donderdagavond in New York twee procent lager naar 88,54 dollar per vat.

Naast het Amerikaanse banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor de ontwikkeling van de industriële productie in Duitsland en Frankrijk in juni.

Bedrijfsnieuws

Galapagos verhoogde de verwachte cashburn van dit jaar en rekent tevens op een hogere omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca. De kaspositie van Galapagos stond eind juni op 4,4 miljard euro, van 4,6 miljard euro eind maart.

Jefferies verhoogde na de halfjaarcijfers het advies voor JDE Peet's van Underperform naar Houden en het koersdoel van 23,50 naar 31,00 euro. Berenberg stelde het koersdoel voor de koffiespecialist bij van 24,00 naar 25,40 euro, maar het verkoopadvies blijft van kracht.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,1 procent op 4.151,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.726,82 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.720,58 punten.