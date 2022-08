Aedifica verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft na een sterke eerste jaarhelft de outlook voor heel 2022 iets verhoogd. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. In 2022 zal de EPRA winst naar 177 miljoen euro stijgen, in plaats van naar 175 miljoen euro. De winst per aandeel zal op 4,64 euro uitkomen, tegenover 4,77 euro eerder. Dit heeft te maken met de stijging van het aantal uitstaande aandelen als gevolg van nieuwe uitgiftes. Het dividend van 3,70 euro per aandeel werd vrijdag bevestigd. Eerste halfjaar In de eerste zes maanden van het jaar heeft Aedifica de EPRA winst met 27 procent zien stijgen tot 85,9 miljoen euro, ofwel 2,36 euro per aandeel. De huurinkomsten stegen van 108 miljoen tot 131 miljoen euro, ofwel een stijging van 21 procent op jaarbasis. De portefeuille was per 30 juni ongeveer 5,3 miljard euro waard. Slechts 0,5 procent van de portefeuille stond leeg. De schuldgraad bedroeg 41 procent. Bron: ABM Financial News

