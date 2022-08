Jefferies verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Aperam verhoogd na de resultaten over het tweede kwartaal. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Het koersdoel ging van 27,00 naar 30,00 euro en het advies blijft Houden. De taxaties voor de EBITDA voor 2023 zijn met 3 procent verhoogd door Jefferies en komen daarmee overeen met de analistenconcensus. De bank verwacht verder dat Aperam de aandeelhouder goed blijft belonen, ook als de marges normaliseren. Het aandeel Aperam sloot donderdag op 30,68 euro. Bron: ABM Financial News

