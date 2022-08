Jefferies haalt JDE Peet's van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft na de halfjaarcijfers het advies voor JDE Peet's verhoogd van Underperform naar Houden en het koersdoel van 23,50 naar 31,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Martin Deboo. Met de cijfers nam de koffiespecialist de scepsis bij Deboo grotendeels weg. JDE Peet's wist de inflatiedruk prima op te vangen, zag hij. De analist heeft daarom vertrouwen gekregen in de brutowinstontwikkeling in 2022 en denkt zelfs dat JDE Peet's een goede kans maakt om in 2023 de EBIT met 5 procent te laten groeien, in lijn met de doelstelling van de koffiespecialist. Deboo ziet de grondstoffenprijzen dan gunstiger worden, wat goed is voor de marges. "Aangezien de aandelen sinds de beursgang significant zijn gedaald, is er vanaf hier nog maar beperkt neerwaarts risico", aldus Deboo. Het aandeel JDE Peet's sloot donderdag op 31,12 euro. Bron: ABM Financial News

