Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel IMCD verhoogd van 150,00 naar 175,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Jefferies stond daarin stil bij de resultaten over het eerste halfjaar van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten en waarin de bank geen spoor van vertraging signaleerde. Ook de verwachting voor het gehele boekjaar beoordeelde de bank op basis van de halfjaarcijfers als beter dan verwacht. IMCD liet weten dat het orderboek op peil blijft, terwijl prijzen naar verwachting hoog blijven. Jefferies verhoogde dan ook de raming voor het operationeel resultaat (EBITA) voor dit jaar met 17 procent naar 552 miljoen euro. De raming voor de winst per aandeel voor 2022 stelde de bank met 16 procent opwaarts bij, en voor de jaren erna met 18 procent. Na 2022 voorziet de bank overigens wel een zekere normalisering van de marktomstandigheden. Het aandeel IMCD sloot donderdag op 152,80 euro. Bron: ABM Financial News

