Gemengde resultaten GoPro

(ABM FN-Dow Jones) GoPro heeft in het tweede kwartaal van 2022 gemengde resultaten behaald maar kon wel profiteren van zijn abonnementen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse producent van actiecamera's.

"GoPro schitterde in het tweede kwartaal en overtrof de verwachtingen op het gebied van doorverkoop, omzet en winst per aandeel", zei CEO Nicholas Woodman in een toelichting. "We zijn enthousiast over onze aanstaande lanceringen van hardware en software in de tweede helft van 2022, en we verwachten dat ze zullen bijdragen aan aanhoudende winstgevendheid en indrukwekkende abonnementsgroei."

De omzet kwam in het kwartaal uit op 251 miljoen dollar, wat een beperkte stijging betekende op jaarbasis. GoPro had onder meer last van ongunstige wisselkoerseffecten die de omzet met 8 miljoen dollar negatief beïnvloedden.

De omzet inclusief abonnementsdiensten steeg op jaarbasis met 71 procent tot 20 miljoen dollar. De omzet online verbeterde met 9 procent op jaarbasis en omvat nu 38 procent van de totale omzet, aldus GoPro.

De brutomarge daalde van 39,8 tot 38,3 procent en onder de streep behaalde GoPro een winst an 3 miljoen dollar, tegenover 17 miljoen dollar een jaar eerder.



In de nabeurshandel steeg het aandeel licht.