Aanhoudende groei DoorDash

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash is in het tweede kwartaal van 2022 verder gegroeid, ondanks de economische onzekerheid, maar het verlies liep wel harder op dan verwacht. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse maaltijdbezorger.



De bruto orderwaarde steeg naar 13,1 miljard dollar, wat beter was dan de 12,84 miljard dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het totaal aantal orders kwam uit op 426 miljoen, waar de markt rekende op 419 miljoen.



DoorDash zegt goed gepositioneerd te zijn om om te kunnen gaan met teruglopende consumentenuitgaven in het derde kwartaal en de rest van het jaar.



Onder de streep resteerde een verlies van 263 miljoen dollar, of 0,72 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er een verlies van 102 miljoen of 0,30 dollar in de boeken. De omzet steeg van 1,24 naar 1,6 miljard dollar.



Analisten voorspelden een verlies van 195 miljoen dollar of 0,21 dollar per aandeel en een omzet van 1,52 miljard dollar. De aangepaste EBITDA daalde licht maar was wel boven ruimschoots boven verwachting.



Outlook



Voor het derde kwartaal rekent DoorDash op een aangepaste EBITDA van 25 tot 75 miljoen dollar en een bruto orderwaarde van 13 tot 13,5 miljard dollar.



Analisten voorspellen een EBITDA van 51 miljoen dollar en een bruto orderwaarde van 13,19 miljard dollar, bij een omzet van 1,58 miljard dollar en een verlies per aandeel van 0,22 dollar.



Voor heel het jaar rekent DoorDash nu op een bruto orderwaarde van 51 tot 53 miljard dollar, waar de markt 52,37 miljard dollar voorspelt.



Het aandeel stijgt nabeurs op Wall Street 10 procent.

Bron: ABM Financial News