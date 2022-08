Beyond Meat gaat reorganiseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder omzet behaald en ontslaat 4 procent van zijn personeelsbestand om verder kosten te besparen. Dit meldde de Amerikaanse producent van vleesvervangers donderdag nabeurs. CEO Ethan Brown wees op de "recente, dramatische daling van de koopkracht van de consument." Beyond Meat wil de operationele en productiekosten verlagen en zal daarom een reorganisatie doorvoeren, waarmee het 8 miljoen dollar per jaar kan besparen. Uit de resultaten bleek donderdag dat het verlies in het afgelopen kwartaal is opgelopen naar 97,1 miljoen dollar of 1,53 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er nog een verlies van 19,7 miljoen dollar in de boeken, of 0,31 dollar per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een verlies van 1,28 dollar per aandeel. De omzet van Beyond Meat daalde licht, van 149,4 tot 147 miljoen dollar. Hier ging de markt uit van 149,2 miljoen dollar. Outlook Voor 2022 rekent Beyond Meat op een omzet van 470 miljoen tot 520 miljoen dollar. Analisten rekenden op 553,9 miljoen dollar. In de nabeurshandel daalde het aandeel Beyond Meat donderdag 3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.