Sterk kwartaal Lyft

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lyft heeft in het tweede kwartaal van 2022 boven verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse taxi-app. Mede-oprichter en president John Zimmer sprak zijn trots uit in een toelichting. "We genereerden onze hoogste aangepaste Ebitda ooiten zagen een herstel aan de bestuurderszijde." Het bedrijf boekte een omzet van 990,7 miljoen dollar, tegen 765 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste EBITDA kwam uit op 79,1 miljoen dollar en was daarmee de hoogste ooit voor Lyft. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,13 dollar. Hier gingen analisten geraadpleegd door FactSet uit van een verlies van 0,04 dollar. Qua omzet rekende de markt op 989 miljoen dollar. Onder de streep bleef een verlies van 377,2 miljoen dollar over. Het verlies was wel hoger dan een jaar eerder en in het eerste kwartaal. Verder kwam de gemiddelde omzet per actieve chauffeur uit op 49,89 dollar. Dat was in het eerste kwartaal 49,18 dollar. Analisten voorspelden 49,30 dollar. Eerder deze week kwam concurrent Uber ook al met sterke kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 3 procent in de nabeurshandel. Bron: ABM Financial News

