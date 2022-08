Galapagos verhoogt verwachte cashburn

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de verwachte cashburn van dit jaar verhoogd en rekent tevens op een hogere omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechconcern donderdagavond bij het openen van de boeken.



"Dit kwartaal hebben we een eerste belangrijke stap gezet in onze strategische transformatie door ons te begeven op het gebied van oncologie met de overnames van CellPoint en AboundBio", zei CEO Paul Stoffels in een toelichting.



"Ons doel op korte termijn is om in de komende drie jaar drie extra gedifferentieerde next generation CAR-T productkandidaten in de kliniek te brengen", aldus de topman. "We zijn ervan overtuigd dat we de juiste stappen zetten in onze transformatie om waardecreatie te versnellen, en we kijken ernaar uit later dit jaar een diepgaande update over onze strategie te presenteren."



President en COO Bart Filius verklaarde dat de "Jyseleca-franchise het erg goed doet", met een robuuste verkoopdynamiek, ondersteund door de reglementaire goedkeuringen voor colitis ulcerosa (CU) in Groot-Brittannië en Japan eerder dit jaar.



"Na de overnames van CellPoint en AboundBio verwachten we dat de bedrijfskosten in de tweede helft van het jaar met ongeveer 30 miljoen euro zullen stijgen. Daarom herzien we onze cash burn richtlijn van 450 tot 490 miljoen euro voor het volledige jaar 2022 naar 480 tot 520 miljoen euro", aldus Filius.



Dankzij de sterke prestaties van Jyseleca verhoogt Galapagos ook de verwachting aan nettoverkopen voor het volledige jaar van 65 tot 75 miljoen euro naar 75 tot 85 miljoen euro.



De kaspositie van Galapagos stond eind juni op 4,4 miljard euro, van 4,6 miljard euro eind maart.



Cijfers



De omzet van Galapagos kwam in de eerste zes maanden van 2022 uit op 274 miljoen euro, tegenover 253,7 miljoen euro een jaar eerder. De R&D-kosten kwamen uit op 249,5 miljoen, van 268,8 miljoen euro een jaar eerder.



Het operationeel resultaat was negatief op 97,5 miljoen euro en daarmee vrijwel stabiel op jaarbasis. Onder de streep resteerde een verlies van 32,3 miljoen euro tegenover 55 miljoen euro verlies een jaar eerder. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,49 euro.

Bron: ABM Financial News