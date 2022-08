Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.151,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 32.726,82 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.720,58 punten.

Beleggers vonden het lastig om richting te bepalen, nadat woensdag nog mooie winsten werden behaald in reactie op positieve economische data uit de VS, die de recessieangst temperden.

De aandelenrally van de afgelopen tijd was juist het gevolg van de verwachting dat de verzwakte Amerikaanse economie ervoor zal zorgen dat de Federal Reserve de rente minder hard gaat verhogen. Voor 2023 wordt zelfs gerekend op renteverlagingen.

"De aandelenmarkten stijgen als de groei sterk lijkt en als de groei zwak lijkt", constateert Marshall Gittler van BDSwiss Holding.

Ondertussen gaat het cijferseizoen verder. Negatieve verrassingen blijven volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx over het algemeen uit.

Toch waarschuwt hoofdstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management dat aandelen kwetsbaar zijn voor een golf van outlookverlagingen, "vooral in de VS en Europa".

Paolini is dan ook onderwogen in aandelen en juist overwogen in cash.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het Amerikaanse handelstekort in juni is gedaald dankzij een hogere export in combinatie met een iets lagere import.

De aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering stegen afgelopen week met 6.000 tot 260.000. Vrijdag volgt het banenrapport uit de VS, waarbij voor de maand juli wordt gerekend op 258.000 nieuwe banen, tegenover 372.000 een maand eerder. Dat zou het traagste groeitempo betekenen sinds december vorig jaar.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0249. WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper op 88 dollar per vat.

"WTI-ruwe olie had massale steun moeten krijgen op het niveau van 90 dollar per vat, maar een intensivering van de wereldwijde economische vertraging verandert dat", aldus marktanalist Edward Moya van Oanda.

Olie daalde woensdag al scherp in de volatiele handel in de nasleep van de aankondiging van OPEC+, dat de productie slechts beperkt wordt opgevoerd de komende maanden.

Bedrijfsnieuws

eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken en verlaagde outlook voor dit jaar. Het aandeel daalde ruim 5 procent.

Alibaba steeg 2 procent. De omzet maakte afgelopen kwartaal een pas op de plaats, volgens de internetreus door de Chinese coronamaatregelen, en de winst halveerde. De winst lag evenwel hoger dan analisten hadden verwacht.

Eli Lilly heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk minder goed gepresteerd dan verwacht en de winstverwachtingen voor het hele boekjaar werd opnieuw verlaagd. Het aandeel verloor 2,5 procent

Nabeurs is het de beurt aan onder meer Beyond Meat en Lyft om de boeken te openen. Beleggers zullen benieuwd zijn of Lyft net als Uber een sterk meevallend kwartaal achter de rug heeft. Lyft sloot 4 procent hoger en Beyond Meat 8 procent lager.

BlackRock gaat samenwerken met Coinbase om enkele institutionele klanten directe toegang tot bitcoin te bieden. Dit meldden de twee bedrijven donderdag, zonder financiële details bekend te maken. Klanten van BlackRock's investeringsbeheerplatform Aladdin krijgen daardoor toegang tot cryptohandel, bewaring, prime brokerage en rapportagemogelijkheden. Bitcoin noteerde donderdag 4 procent lager op 22.460 dollar. Het aandeel Coinbase steeg 10 procent en BlackRock een procent.