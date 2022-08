Olieprijs zakt onder 90 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald tot onder de 90 dollar. Bij een settlement van 88,54 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent goedkoper. Dit is de laagste prijs per vat in zes maanden.



"De oliemarkt is een allegaartje", aangezien de verzwakking van de vraag wordt opgevangen met een beperkte reservecapaciteit, wat zou moeten voorkomen dat de olieprijzen verder verzwakken, aldus analist Edward Moya van Oanda.



Maar een daling onder het technische steunpunt van 90 dollar ontketent een verdere verkoopgolf, volgens de marktkenner.



"WTI-ruwe olie had massale steun moeten krijgen op het niveau van 90 dollar per vat, maar een intensivering van de wereldwijde economische vertraging verandert dat", aldus Moya.



Olie daalde woensdag al scherp in de volatiele handel in de nasleep van de aankondiging van OPEC+, dat de productie slechts beperkt wordt opgevoerd de komende maanden.



De verzwakte vraag naar benzine is ook een van de redenen waardoor de olieprijzen dalen. Volgens analisten van Standard Chartered lag de vraag naar benzine afgelopen maand weliswaar hoger dan in juli 2020, toen corona mensen thuis hield, maar is de vraag alsnog lager dan elke andere julimaand sinds 1997. En dat terwijl de vraag in de zomer juist zou moeten pieken.

