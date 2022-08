Europese beurzen sluiten hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent in de plus op 439,06 punten, de Duitse DAX seeg 0,6 procent op 13.662,68 punten, de Franse CAC 40 won 0,6 procent op 6.513,39 punten en de Britse FTSE 100 sloot fractioneel hoger op 7.448,06 punten.

"Het was weer een veerkrachtige dag voor de Europese markten, met de DAX die even het hoogste niveau in twee maanden aantikte", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Londense beurs hield ook stand ondanks de recessiewaarschuwing van de Bank of England.

Veel aandacht ging vandaag uit naar dat Britse rentebesluit. De Bank of England verhoogde de rente conform de marktverwachting met 50 basispunten van 1,25 naar 1,75 procent, de grootste stap in meer dan een kwart eeuw.

De centrale bank schetste ook plannen om een deel van de obligaties te verkopen, die het kocht om de economie te stimuleren, aanvankelijk als stootkussen na de wereldwijde financiële crisis en meer recent met het oog op de economische impact van de coronacrisis.

De BoE begon al in maart met het afbouwen van de voorraad staatsobligaties. Net als de Fed heeft de BoE dat tot dusver gedaan door obligaties te laten aflopen, zonder nieuwe te kopen. Als het in september begint met de verkoop van obligaties die nog moeten aflopen, dan is de Bank of England de eerste grote centrale bank die deze stap zet.

De centrale bank sprak in een toelichting op het besluit over een aanzienlijke toename van de inflatiedruk sinds de vorige vergadering half juni en concludeerde dat dit de daling van de reële inkomens voor Britse huishoudens zal verergeren.

De consumentenprijzen zijn in juni in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis met 9,4 procent gestegen, tegen 9,1 procent een maand eerder.

De centrale bank verwacht dat de inflatie verder zal stijgen en in het vierde kwartaal van 2022 zelfs iets meer dan 13 procent zal bedragen en gedurende een groot deel van 2023 op verhoogde niveaus zal blijven, alvorens te dalen tot de doelstelling van 2 procent.

De BoE verwacht ook dat de Britse economische groei zal vertragen. Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting vanaf het vierde kwartaal in een recessie belanden.

"Nu BoE de rente in lijn met de verwachtingen heeft verhoogd, koerst het Britse pond lager. Voor consumenten is het nu een stuk lastiger geworden omdat hun hypotheeklasten hoger zullen worden. Dit komt op een moment dat ze al worstelen met een hoge inflatie en hogere brandstofprijzen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in reactie op het besluit.

Het Britse pond verloor een half procent ten opzichte van de euro. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0227. WTI-olie kost donderdag 88 dollar.

Bedrijfsnieuws

ING heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst zien teruglopen en de voorzieningen voor oninbare leningen zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder te belonen, hoewel een nieuw aandeleninkoopprogramma uitbleef. De koers van het aandeel ING sloot zo'n 2,5 procent lager.

Bayer heeft bij de gestegen resultaten over het tweede kwartaal de outlook voor heel dit jaar verhoogd. De koers van het aandeel Bayer sloot 2,5 procent lager.

Adecco heeft ook over het tweede kwartaal van 2022 de omzetgroei zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid flink terugviel. De koers van het aandeel Adecco sloot ruim 3 procent lager.

Deutsche Lufthansa heeft in het tweede kwartaal van dit jaar weer winst geboekt en verwacht een aanhoudende hoge vraag naar vliegtickets. De koers van het aandeel Lufthansa steeg bijna 6,5 procent.

Adidas heeft in het tweede kwartaal, ondanks een hogere omzet, minder winst geboekt, zoals de fabrikant van sportartikelen eerder al liet weten met voorlopige cijfers. De koers van het aandeel steeg 2,5 procent.

Zalando heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst zien teruglopen, door margedruk, maar de outlook voor heel het jaar bleef gehandhaafd. De koers van het aandeel Zalando sloot ruim 13 procent hoger.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.