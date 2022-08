Update: Amsterdamse beursgang Bol.com uitgesteld - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize stelt de beursgang van Bol.com uit vanwege de slechte marktomstandigheden. Dit meldde het FD donderdag op basis van ingewijden. Moederbedrijf Ahold Delhaize zal dit bij de halfjaarcijfers komende woensdag bekendmaken, aldus de krant. Bol.com zou in de tweede helft van het jaar een notering aan de Amsterdamse beurs krijgen en het zou de grootste beursgang van 2022 worden aan het Damrak. Ahold Delhaize neemt het besluit omdat de beurskoersen van concurrerende webwinkels zijn gekelderd. De omzet van webwinkels is gedaald nu de coronapandemie over zijn hoogtepunt is. In het eerste kwartaal daalde de omzet van Bol.com met 7 procent. Ahold Delhaize houdt de optie open de webwinkel op een later moment alsnog naar de beurs te brengen, aldus de bronnen. Het bedrijf wil niets bevestigen of ontkennen tegenover het FD. "Wij zijn volledig gefocust op het vinden van de juiste manier om waarde te creëren voor Bol.com en Ahold Delhaize", laat een woordvoerder weten aan de krant. Bron: ABM Financial News

