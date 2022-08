ING afgestraft in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten, waarbij met name teleurstellende cijfers van ING op de index wogen.



De AEX index daalde 0,4 procent tot 731,58 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,3 procent.

De omringende beurzen sloten over het algemeen wel hoger. In de AEX noteerden ASML, RELX, Unilever en DSM vandaag ex-dividend.

De markten lieten iets van ontspanning zien, zei investment manager Nathan Levy van ING. "Inflatie, een dreigende recessie en het rentebeleid van centrale banken zijn het gecombineerde thema wat beleggers momenteel bezighoudt."

De Bank of England verhoogde vanmiddag de rente voor de zesde keer op rij, en zelfs met 50 basispunten, van 1,25 naar 1,75 procent. Dat is de grootste stap in meer dan een kwart eeuw, en duidelijk een signaal dat de centrale bank voorrang geeft aan het bestrijden van de inflatie en niet aan de economische groei.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de consumentenprijzen in Nederland in juli nog verder zijn gestegen. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 10,3 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 6.000 tot 260.000 aanvragen, wat in lijn was met de verwachtingen. Het Amerikaanse handelstekort daalde van 84,9 miljard naar 79,6 miljard dollar in juni. De export steeg met 1,7 procent, terwijl de import afnam met 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0227. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0160 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0164 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,3 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 2,7 procent, gevolgd door Signify en Philips met winsten van respectievelijk 2,0 procent en 1,9 procent. Shell verloor 2,4 procent en Unilever daalde 1,3 procent.

ING leverde ook 2,6 procent in, ondanks dat de kwartaalcijfers volgens Jefferies meevielen. De resultaten zijn volgens het beurshuis wel moeilijk op waarde te schatten vanwege de impact van de Turkse hyperinflatie. IMCD won juist 0,2 procent na cijfers.

Just Eat Takeaway daalde met 4,9 procent, na een adviesverlaging van Barclays. De Britse bank haalde het aandeel van de kooplijst.

In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 2,6 procent na onder meer een outlookverhoging bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Degroof Petercam zag daarin aanleiding om het koersdoel te verhogen tot 25,00 euro.

Inpost verloor daarentegen 6,5 procent. Volgens persbureau Reuters worden er in een blocktrade ongeveer 17,5 miljoen aandelen Inpost door een institutionele partij verkocht voor 5,80 euro per aandeel. Wie de verkoper is, meldt Reuters niet. Inpost liet op vragen van ABM Financial News weten niet op de hoogte te zijn en dus ook geen commentaar te kunnen geven.



Fagron daalde 7,6 procent na cijfers. Kepler Cheuvreux noemde de resultaten weinig verrassend.

In de AScX won Pharming 6,0 procent na cijfers, ForFarmers steeg 7,1 procent, terwijl Vivoryon 2,6 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.142,69 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.