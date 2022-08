Obligaties: moederbedrijf Facebook plaatst eerste obligatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms heeft voor het eerst in het bestaan van de onderneming geld opgehaald met behulp van obligaties. Dit maakte het moederbedrijf van Facebook donderdagmiddag bekend. Zowel de omvang van de lening als de rentevergoeding werd niet gemeld. Kredietwaardigheidsbeoordelaar S&P Global Ratings meldde dat het om leningen gaat met looptijden variërend van 5 tot 40 jaar. De opbrengst van uitgifte wordt door Meta aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder investeringen, de inkoop van eigen aandelen en overnames. S&P Global gaf woensdag aan de lening de kredietwaardigheid AA- mee met een stabiele outlook. Daarmee is de rating voor de lening gelijk aan die voor het bedrijf. S&P verwacht dat de omzet van het bedrijf de komende 12 tot 18 maanden stabiel blijft als gevolg van een vertragende economie. Sectorgenoot Moody's Investors hanteert voor Meta een A1-rating. Bron: ABM Financial News

