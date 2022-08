Weinig spektakel verwacht bij opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs gaat donderdag licht hoger van start. Circa een half uur voor de openingsbel noteerden de futures op de S&P en de Nasdaq 0,2 tot 0,3 procent in de plus.

"Meevallende kwartaalcijfers stutten het enthousiasme op de beurs", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Negatieve verrassingen blijven volgens hem over het algemeen uit. Dit vertaalde zich op woensdag al in "mooie beurswinsten", die vandaag een vervolg krijgen.

Toch waarschuwt hoofdstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management dat aandelen kwetsbaar zijn voor een golf van outlookverlagingen, "vooral in de VS en Europa".

Paolini is dan ook onderwogen in aandelen en juist overwogen in cash.

De aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering stegen afgelopen week met 6.000 tot 260.000.

Het Amerikaanse handelstekort daalde dankzij een hogere export in combinatie met een iets lagere import.

Verder verhoogde de Bank of England zojuist de rente met 50 basispunten. Die stap was volledig verwacht, maar betekent wel de grootste verhoging in 27 jaar. De Britse centrale bank schetste een sombere beeld met een recessie aan het einde van dit jaar, die ook nog eens lang gaat duren.

De euro/dollar noteert donderdag op 1,0188 en olie wordt iets duurder.

Bedrijfsnieuws

eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken en verlaagde outlook voor dit jaar. Toch lijkt het aandeel een procent hoger te gaan openen.

Alibaba lijkt ruim 6 procent hoger van start te gaan. De omzet maakte afgelopen kwartaal een pas op de plaats, volgens de internetreus door de Chinese coronamaatreglen, en de winst halveerde. De winst lag evenwel hoger dan analisten hadden verwacht.

Tencent is van plan om zijn belang in de Franse game-ontwikkelaar Ubisoft te vergroten, zo meldde persbureau Reuters op basis van bronnen bekend met de situatie.

Eli Lilly heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk minder goed gepresteerd dan verwacht en de winstverwachtingen voor het hele boekjaar werd opnieuw verlaagd. Het aandeel lijkt 2 procent lager te openen.

Nabeurs is het de beurt aan onder meer Beyond Meat en Lyft om de boeken te openen. Beleggers zullen benieuwd zijn of Lyft net als Uber een sterk meevallend kwartaal achter de rug heeft. Lyft opent circa een half procent hoger en Beyond Meat levert meer dan een procent in.

Slotstanden

De Dow Jones index won woensdag 1,3 procent op 32.812,50 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won 1,6 procent op 4.155,17 punten. De Nasdaq werd zelfs 2,6 procent duurder op 12.668,16 punten.