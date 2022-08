Amerikaanse futures kleuren lichtgroen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs gaat donderdag vermoedelijk iets hoger van start. Rond lunchtijd kleuren de futures op de S&P en de Nasdaq lichtgroen. "Meevallende kwartaalcijfers stutten het enthousiasme op de beurs", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Negatieve verrassingen blijven volgens hem over het algemeen uit. Dit vertaalde zich op woensdag al in "mooie beurswinsten", die vandaag een vervolg krijgen. Toch waarschuwt hoofdstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management dat aandelen kwetsbaar zijn voor een golf van outlookverlagingen, "vooral in de VS en Europa". Paolini is dan ook onderwogen in aandelen en juist overwogen in cash. Een heel drukke dag wordt het niet. Op de macro-agenda staan alleen de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans. Meer aandacht zal er zijn als vrijdagmiddag het maandelijkse banenrapport wordt gepubliceerd. De agenda met bedrijfscijfers is beter gevuld, maar dan vooral vanavond nabeurs. Vanmiddag zal Alibaba de aandacht trekken en nabeurs is het de beurt aan onder meer Beyond Meat en Lyft. Beleggers zullen benieuwd zijn of Lyft net als Uber een sterk meevallend kwartaal achter de rug heeft. De euro/dollar noteert donderdag op 1,0175 en olie wordt iets duurder. Bedrijfsnieuws eBay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken en verlaagde outlook voor dit jaar. Toch lijkt het aandeel ruim een half procent hoger te gaan openen. Alibaba lijkt 5 procent hoger van start te gaan. De omzet maakte afgelopen kwartaal een pas op de plaats, volgens de internetreus door de Chinese coronamaatreglen, en de winst halveerde. De winst lag evenwel hoger dan analisten hadden verwacht. Tencent is van plan om zijn belang in de Franse game-ontwikkelaar Ubisoft te vergroten, zo meldde persbureau Reuters op basis van bronnen bekend met de situatie. Eli Lilly heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk minder goed gepresteerd dan verwacht en de winstverwachtingen voor het hele boekjaar werd opnieuw verlaagd. Het aandeel lijkt 4 procent lager te openen. Slotstanden De Dow Jones index won woensdag 1,3 procent op 32.812,50 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won 1,6 procent op 4.155,17 punten. De Nasdaq werd zelfs 2,6 procent duurder op 12.668,16 punten. Bron: ABM Financial News

