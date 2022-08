Vlakke omzet Alibaba Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal door coronabeperkingen in China de omzet niet weten te vergroten en zag de winst halveren. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf. CEO Daniel Zhang sprak van een relatief magere april- en meimaand, maar juni liet een herstel zien. Alibaba zag de omzet in het afgelopen kwartaal een pas op de plaats maken op circa 206 miljard yuan, omgerekend ongeveer 30,7 miljard dollar. Waar de cloudactiviteiten groeiden, daalden de inkomsten uit Chinese e-commerce, volgens Zhang vooral door de coronabeperkingen die in China golden. Recent meldde Alibaba dat het van de secundaire notering in Hongkong de primaire notering wil maken. Door zowel genoteerd te zijn in Hongkong als New York, denkt Zhang de aandeelhoudersbasis te kunnen vergroten. De nettowinst kwam afgelopen kwartaal uit op 22,7 miljard Chinese yuan, of 3,4 miljard dollar. Daarmee halveerde de winst in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,47 yuan, of 0,22 dollar per aandeel. Daarmee lag de winst iets hoger dan de markt verwachtte. Het aandeel Alibaba noteert donderdag op Wall Street 4,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.