Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, nu de nervositeit in de markt wegebt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 438,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 13.721,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 6.503,75 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,1 procent naar 7.436,69 punten. De markten lieten "iets van ontspanning" zien na het vertrek van Nancy Pelosi uit Taiwan, zo merkte investment manager Nathan Levy van ING op. "De spanningen tussen de VS en China blijven hoog. De Fed blijft van plan om de rente flink te verhogen om de inflatie in te dammen. Maar de bedrijfscijfers zijn voldoende om de aandelenrally van nieuwe zuurstof te voorzien", aldus analisten van Barclays, die vooral wezen op meevallende cijfers van de Amerikaanse techgiganten. "Meevallende kwartaalcijfers stutten het enthousiasme op de beurs", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. Negatieve verrassingen blijven volgens hem over het algemeen uit. Dit vertaalde zich op woensdag al in "mooie beurswinsten", die vandaag in Europa een vervolg kregen. Vanmiddag wordt het drukker met een rentebesluit van de Britse centrale bank, de Amerikaanse steunaanvragen en de handelsbalans over juni. De steunaanvragen worden ingeschat op 260.000 en de markt ziet de Bank of England de rente met 50 basispunten verhogen. Olie werd donderdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 90,95 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 96,98 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0189. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0170 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0164 op de borden.



Bedrijfsnieuws ING heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst zien teruglopen en de voorzieningen voor oninbare leningen zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder te belonen, hoewel een nieuw aandeleninkoopprogramma uitbleef. De koers van het aandeel ING noteerde 3,2 procent lager. Bayer heeft bij de gestegen resultaten over het tweede kwartaal de outlook voor heel dit jaar verhoogd. De koers van het aandeel Bayer noteerde 2,2 procent lager. Adecco heeft ook over het tweede kwartaal van 2022 de omzetgroei zien aantrekken, terwijl de winstgevendheid flink terugviel. De koers van het aandeel Adecco noteerde 0,6 procent in de plus. Deutsche Lufthansa heeft in het tweede kwartaal van dit jaar weer winst geboekt en verwacht een aanhoudende hoge vraag naar vliegtickets. De koers van het aandeel Lufthansa noteerde 3,8 procent hoger. Adidas heeft in het tweede kwartaal, ondanks een hogere omzet, minder winst geboekt, zoals de fabrikant van sportartikelen eerder al liet weten met voorlopige cijfers. De koers van het aandeel noteerde 3,7 procent hoger. Zalando heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst zien teruglopen, door margedruk, maar de outlook voor heel het jaar bleef gehandhaafd. De koers van het aandeel Zalando noteerde 8,7 procent hoger. Net als woensdag noteerden ook vandaag iets meer dan tien hoofdaandelen in Parijs en Frankfurt lager in koers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,6 procent tot 4.155,14 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.812,50 punten en de Nasdaq sloot 2,6 procent hoger op 12.668,16 punten. Bron: ABM Financial News

