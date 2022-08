Valuta: Bank of England in focus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meeste aandacht op de valutamarkt gaat donderdag uit naar het rentebesluit van de Britse centrale bank.



"Wij gaan uit van een verhoging met 50 basispunten in het Verenigd Koninkrijk", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de markt daar inmiddels ook rekening mee houdt. Daarmee is voor vandaag vooral de stemverhouding interessant, als graadmeter voor het draagvlak van het besluit", aldus Van der Meer. Na vandaag verschuift de aandacht naar het Amerikaanse banenrapport over juli dat vrijdagmiddag verschijnt. Vanmiddag verschijnen in de Verenigde Staten alleen de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans over juni. De steunaanvragen worden ingeschat op 260.000. Spreker van dienst is vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester, die eerder deze week al met een vastberaden toonzetting over het te volgen monetaire beleid aan het woord kwam. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,0187 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8376 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,2164 dollar. Bron: ABM Financial News

