UBS verlaagt koersdoel Signify stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Signify verlaagd van 48,00 naar 33,00 euro, maar handhaaft het Neutraal advies op het aandeel. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Na de halfjaarcijfers van Signify heeft UBS besloten de taxaties voor de aangepaste EBITA te verlagen met 2 tot 4 procent, hoewel de omzetverwachting wel naar boven werd bijgesteld met 4 procent. Die bijstelling is vooral te danken aan overnames en een valutaire meewind. "We merken op dat de autonome groei in het tweede kwartaal vooral te danken is aan hogere prijzen en niet aan volumegroei", zei analist Sven Weier. Beleggers zijn volgens UBS voorzichtig met Signify vanwege de recessiezorgen, ondanks dat een deel van de activiteiten van Signify laat-cyclisch zijn. En de kwartaalcijfers zullen het sentiment niet helpen, aldus Weier. De meeste tegenwind is volgens UBS inmiddels wel ingeprijsd en daarom handhaaft de bank het neutrale advies voor het aandeel. Het aandeel Signify noteert donderdag vlak op 29,72 euro. Bron: ABM Financial News

