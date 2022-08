Beursblik: IMCD presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het tweede kwartaal een indrukwekkende autonome omzetgroei geboekt. Dit stelde Degroof Petercam donderdag. In het eerste kwartaal steeg de omzet autonoom met 25 procent, en in het tweede kwartaal liep deze groei verder op naar 27 procent, zo rekende de bank voor. Het bedrijfsresultaat van de IMCD over het eerste halfjaar van 253 miljoen euro kwam ruim boven de verwachte 224 miljoen euro van de bank uit. Ofschoon de macro-economische omgeving uitdagender is geworden, lijkt IMCD volgens Degroof Petercam in staat ook in de tweede jaarhelft autonome omzetgroei te realiseren, zij het op een lager peil dan in de eerste helft van 2022. Degroof Petercam verwacht de taxaties voor IMCD na de cijfers van vanochtend licht te verhogen. Degroof Petercam hanteert een Houden advies met een koersdoel van 170,00 euro. Het aandeel IMCD noteerde donderdag op een rood Damrak 2,1 procent hoger op 155,70 euro. Bron: ABM Financial News

