Degroof verhoogt koersdoel SBM Offshore

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor SBM Offshore verhoogd van 24,00 naar 25,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek na de halfjaarcijfers van de oliedienstverlener. SBM besloot na "een sterk eerste halfjaar" de outlook voor heel 2022 te verhogen, zag analist Luuk van Beek. De oliedienstverlener verhoogde de outlook voor de EBITDA van ongeveer 900 miljoen dollar, naar meer dan 950 miljoen dollar. Dat is meer dan de analistenconsensus van 925 miljoen dollar. SBM presteerde in de eerste zes maanden van dit jaar dan ook beter dan verwacht, meent Van Beek. Dat schreef hij toe aan de Cidade de Anchieta. De impact van het stilleggen van de FPSO was minder groot dan gevreesd, aldus de analist. SBM "presteert operationeel erg sterk, ondanks de uitdagende marktomstandigheden". Het aandeel SBM Offshore stijgt donderdag 7,8 procent naar 14,69 euro. Bron: ABM Financial News

