Beursblik: weinig verrassende cijfers Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in de eerste zes maanden conform verwachting gepresteerd. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag. De omzet steeg, maar de marges daalden, concludeerde Kepler. En waar Europa iets tekortschoot, compenseerde Noord-Amerika dit. De marge in Latijns-Amerika profiteerde van een gunstige ontwikkeling van de Braziliaanse real, aldus Kepler. Op basis van het halfjaarrapport verwacht Kepler geen grote wijzigingen aan de analistenconsensus. De bank handhaaft het koopadvies voor Fagron met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel Fagron noteerde donderdagochtend 1,8 procent lager op 14,79 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.