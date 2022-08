Deutsche Bank verhoogt koersdoel Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Air France-KLM verhoogd van 1,50 naar 1,65 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Jaime Rowbotham paste zijn ramingen aan na de kwartaalcijfers van de luchtvaartmaatschappij. De analist houdt voor Network rekening met een 1 procent lagere capaciteit, hetgeen wordt gecompenseerd door een 1 procent hogere omzet per beschikbare stoel per kilometer na de aangetrokken prijzen in het tweede kwartaal. De lager dan voorziene brandstofkosten zullen ruimschoots compenseren voor een wat meer terughoudende visie over de ontwikkeling van de kosten per eenheid. Ook werd Rowbotham positiever over Transavia en Cargo, waardoor de raming voor de EBITDA voor dit jaar met 13 procent omhoog ging bij Deutsche Bank. De analist verwacht zelfs dat Air France-KLM 944 miljoen euro meer winst kan boeken dan waar hij eerder rekening mee hield, mede dankzij belastingvoordelen. Bovendien denkt Deutsche Bank dat het werkkapitaal stabiel blijft, maar dat de schulden wel wat toenemen voor de leaseactiviteiten. Onder de streep verwacht Deutsche Bank 9,45 miljard euro aan schulden tegen een eerdere verwachting van 9,91 miljard euro. Eind juni dit jaar bedroeg de schuld 7,43 miljard euro. Het aandeel Air France-KLM sloot woensdag op 1,49 euro. Bron: ABM Financial News

