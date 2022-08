AEX probeert imposante rally vervolg te geven

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Woensdag koerste de AEX al 1,2 procent hoger naar 734,53 punten. Op een klein dipje na, bij het begin van deze handelsweek, is de index sinds halverwege juli bijna onafgebroken gestegen. Deze 'campingrally' heeft de AEX nu zo’n 75 punten hoger gezet, ofwel een stijging van meer dan 11 procent.

Ook op Wall Street zit de vaart er goed in met een winst voor de S&P 500 in deze periode van bijna 10 procent. Amerikaanse techaandelen deden het gemiddeld zelfs nog een stuk beter.

De hoge inflatie en snel oplopende rentes lijken beleggers minder te deren, nu uit het cijferseizoen naar voren komt dat veel ondernemingen de gestegen kosten vooralsnog kunnen doorrekenen in hun prijzen. Dat de koopkracht van consumenten hierdoor flink onder druk komt te staan, lijkt van latere zorg.

Ook dreigende taal woensdag vanuit China over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan de in de ogen van China afvallige provincie Taiwan, waar een groot deel van de mondiale chipproductie is gehuisvest, kon beleggers niet van hun stuk brengen. Op Wall Street won techbeurs Nasdaq woensdagavond zelfs 2,6 procent.

"De spanningen tussen de VS en China blijven hoog en de Fed blijft van plan om de rente flink te verhogen om de inflatie in te dammen, maar de bedrijfscijfers waren voldoende om de aandelenrally van nieuwe zuurstof te voorzien", aldus analisten van Barclays, die vooral wezen op meevallende cijfers van de Amerikaanse techgiganten.

In Azië was er bij aanvang van deze handelsweek wel degelijk vrees voor een escalatie rond Taiwan, en de hoofdindices noteerden procenten lager.

Vanochtend weten de beurzen in Azië per saldo de weg omhoog te vinden, maar de winsten blijven bescheiden met uitzondering van de beurs in Hongkong, die onder aanvoering van techgigant Alibaba ruim 1 procent wint. Alibaba rapporteert later vandaag cijfers.

De olieprijzen noteren daarnaast vanochtend stabiel na een flinke daling van de Amerikaanse olie-future woensdagavond in New York met 4,0 procent naar 90,66 dollar per vat. Olie beleggers lijken daarmee voor te sorteren op een recessie in de VS die de vraag naar olie zal dempen.

Op het inflatievlak maakte het CBS vanochtend bekend dat de consumentenprijzen in Nederland in juli met 10,3 procent op jaarbasis zijn gestegen, na een inflatie van 8,6 procent in juni. Vooral de prijsontwikkeling van energie leidde tot de verdere opwaartse prijsdruk.

Later vandaag hebben beleggers onder meer oog voor onder meer het rentebesluit van de Bank of England en de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

De nettowinst van ING daalde het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1,5 miljard euro naar 1,2 miljard euro, een afname met 19,3 procent. Voor belastingen daalde de winst van 2,1 miljard naar 1,7 miljard euro. De hyperinflatie in Turkije in combinatie met een afschrijving hadden een negatieve impact op de nettowinst van 277 miljoen euro, maar de impact op de CET1-ratio was licht positief.

SBM Offshore boekte in de eerste jaarhelft een hogere omzet en winst dan verwacht, hetgeen vooral te danken was aan betere prestaties bij de tak Turnkey, en de oliedienstverlener besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen.

Het operationeel resultaat (EBITA) van IMCD liep in de eerste jaarhelft op met 58 procent naar 296,7 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 177,0 miljoen euro, 68 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit gebeurde bij een omzetstijging van 38 procent tot 2,32 miljard euro.

Fagron verhoogde na een positieve eerste helft van het jaar de outlook voor het hele boekjaar.

De omzet van Pharming steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 4 procent naar 96,8 miljoen dollar, "geholpen door meer artsen die Ruconest voorschreven en een toename van het aantal patiënten", aldus Pharming.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,6 procent tot 4.155,14 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.812,50 punten en de Nasdaq sloot 2,6 procent hoger op 12.668,16 punten.