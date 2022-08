Lufthansa boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft in het tweede kwartaal van dit jaar weer winst geboekt en verwacht een aanhoudende hoge vraag naar vliegtickets. Dit maakte de Duitse luchtvaartmaatschappij donderdagochtend bekend met cijfers. Lufthansa gaf donderdag een concrete outlook af voor het hele jaar. De luchtvaarder mikt voor dit jaar op een positieve EBIT van meer dan 500 miljoen euro, hetgeen naar eigen zeggen in lijn wat met de verwachtingen in de markt. In 2021 boekte Lufthansa nog een aangepast EBIT-verlies van 2,35 miljard euro. De luchtvaarder verwacht ook een "duidelijk positieve" aangepaste vrije kasstroom in 2022 en stelde dat de beschikbare capaciteit gemiddeld circa 75 procent moet zijn. "Ondanks dat er vluchten geannuleerd moeten worden om de operaties te laten stabiliseren, willen we onze capaciteit blijven uitbreiden in lijn met de vraag", aldus Lufthansa die in het derde kwartaal op 80 procent van de capaciteit van voor de coronacrisis wil vliegen. Lufthansa gaf donderdag ook definitieve cijfers af, nadat het in juli al met voorlopige resultaten kwam. De omzet steeg sterk van 3,2 naar 8,5 miljard euro op jaarbasis, terwijl de aangepaste EBIT 393 miljoen bedroeg tegen een verlies van 827 miljoen euro een jaar eerder. Onder de streep restte een nettowinst van 259 miljoen euro tegen 756 miljoen euro verlies een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij werd een aangepast EBIT-verlies gerapporteerd uit passagiersvluchten van 86 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog een verlies van 1,2 miljard euro. "Tussen april en juni, werd het resultaat met 158 miljoen euro gedrukt door uiteenlopende kosten als gevolg van de verstoringen in het vluchtschema", aldus Lufthansa. Bron: ABM Financial News

