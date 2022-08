Winstdruk bij Zalando Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winst zien teruglopen, door margedruk, maar de outlook voor heel het jaar bleef gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse online retailer. In het afgelopen kwartaal boekte Zalando een nettowinst van 14 miljoen euro, beduidend minder dan de 120,4 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT daalde op jaarbasis van 184,1 miljoen tot 77,4 miljoen euro. De zogeheten bruto merchandise volume bleef min of meer gelijk op 3,78 miljard euro, waarbij Zalando wees op een moeilijke vergelijkingsbasis en uitdagende macro-economische factoren waaronder een lager consumentenvertrouwen, verstoringen in de aanvoerketen en de hoge inflatie. De omzet liep met 4 procent terug tot 2,6 miljard euro. In juni waarschuwde Zalando nog dat de kwartaalresultaten vermoedelijk onder de verwachtingen van analisten zouden uitkomen. De consensus mikte namelijk op een groei van 5 procent van de bruto merchandise volume en een aangepaste EBIT van 104 miljoen euro. Zalando zei toen dat het op korte termijn geen herstel voorzag in het consumentenvertrouwen. Zalando bevestigde vandaag de in juni verlaagde outlook voor heel 2022. De retailer mikt op een groei van de bruto merchandise volume van 3 tot 7 procent bij een omzetgroei tot 3 procent en een aangepaste EBIT van 180 tot 260 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

