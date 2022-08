Winst ING loopt terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst zien teruglopen en de voorzieningen voor oninbare leningen zien stijgen, maar zag toch ruimte om de aandeelhouder te belonen. Dat maakte de bank donderdag voorbeurs bekend. CEO Steven van Rijswijk van ING zei dat de geopolitieke situatie de resultaten van de bank raakte. Wel merkte de topman op dat er sinds het eerste kwartaal 228.000 primaire klanten bij kwamen. "Onze veerkracht wordt onderstreept door onze sterke kapitaalpositie en risicomanagement, met beperkte risicokosten in het tweede kwartaal", aldus Van Rijswijk. De nettowinst daalde op jaarbasis van 1,5 miljard euro naar 1,2 miljard euro, een afname met 19,3 procent. Voor belastingen daalde de winst van 2,1 miljard naar 1,7 miljard euro. De hyperinflatie in Turkije in combinatie met een afschrijving hadden een negatieve impact op de nettowinst van 277 miljoen euro, maar de impact op de CET1-ratio was licht positief. ING nam in het afgelopen kwartaal voor 202 miljoen euro aan voorzieningen voor oninbare leningen, tegen een vrijval van 91 miljoen euro een jaar eerder. In het eerste kwartaal werden nog 987 miljoen euro aan voorzieningen genomen. De netto rentebaten van ING stegen op jaarbasis met 3,7 procent tot 3,5 miljard euro en de fee-inkomsten stegen met 3,9 procent tot 888 miljoen euro. De totale inkomsten stegen zo met 3,7 procent tot bijna 4,7 miljard euro. De CET1-ratio daalde op kwartaalbasis van 14,9 procent naar 14,7 procent. ING wil een interim-dividend uitkeren van 0,17 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

