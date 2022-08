Flinke winststijging Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in de eerste helft van 2022 meer omzet en vooral meer winst geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van het biotechbedrijf. De omzet van Pharming steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 4 procent naar 96,8 miljoen dollar, "geholpen door meer artsen die Ruconest voorschreven en een toename van het aantal patiënten", aldus Pharming. De operationele winst steeg met 20 procent op jaarbasis naar 20,6 miljoen dollar en de nettowinst kwam bijna 5 miljoen dollar hoger uit op 19,2 miljoen dollar. Aan het einde van juni had Pharming nog 191 miljoen dollar in kas. Pharming heeft de afgelopen periode kritisch naar de eigen pijplijn gekeken en besloten om de ontwikkeling van rhC1INH voor acuut nierfalen (AKI) en pre-eclampsie stop te zetten. Het biotechbedrijf wil zich concentreren op de verkoop van Ruconest en de lancering van leniolisib. Het onderzoek naar de ontwikkeling van een alfa-glucosidasetherapie van de volgende generatie voor de behandeling van de ziekte van Pompe loopt nog. Leniolisib wordt vermoedelijk in de eerste helft van 2023 in de VS goedgekeurd en geïntroduceerd. In de tweede helft zouden Europa en het Verenigd Koninkrijk moeten volgen. Wel blijft Pharming kijken naar mogelijkheden om nieuwe activa in de late fase van klinische

ontwikkeling door in-licentiëring dan wel een overname te verwerven. Hiervoor kan Pharming onder meer terugvallen op zijn kaspositie, eventueel aangevuld met financiering via de kapitaalmarkt. Outlook "De verwachte eencijferige groei van de groepsomzet Ruconest-verkopen, gedreven door de VS en uitgebreide EU-markten, is mogelijk onderhevig aan zakelijke beperkingen in verband met de COVID-19-pandemie", meldde Pharming. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.