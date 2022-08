Inflatie in Nederland ruim 10 procent

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in juli nog verder gestegen, met zelfs meer dan 10 procent. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 10,3 procent op jaarbasis, na een inflatie van 8,6 procent in juni. In mei was dit nog 8,8 procent en in april noteerde de inflatie op 9,6 procent.

De prijsontwikkeling van energie zorgde afgelopen maand opnieuw voor een toename van de inflatie. In juli was energie 108 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 84 procent. Vanaf 1 juli 2022 is de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21 procent naar 9 procent. Deze verlaging duurt tot en met 31 december 2022.

Energie levert volgens het CBS momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Het statistiekbureau voert een onderzoek uit naar het meten van de energieprijzen in de CPI.

Ook de woninghuren hadden een opwaarts effect op de inflatie. Volgens voorlopige cijfers waren in juli 2022 de woninghuren 3,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is een grotere stijging dan in juli 2021, toen kwam de toename van de woninghuren gemiddeld uit op 0,8 procent.

De prijzen van voedingsmiddelen namen verder toe in juli. Voeding was 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, in juni was dat 11,2 procent. Graanproducten, zuivelproducten en suiker en zoetwaren, waaronder ijs, droegen het meest bij aan deze ontwikkeling. Naast voeding hadden ook pakketreizen en kosten van bankdiensten een opwaarts effect op de inflatie.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in juli 25 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 35 procent. Een liter Euro 95 aan de pomp was in juli gemiddeld 2,21 euro, in juni was dat 2,35 euro. De prijs van een liter diesel daalde van 2,14 euro in juni naar 2,07 euro in juli.

De inflatie in Nederland was volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in juli uitgekomen op 11,6 procent.