Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 50 punten voor de Duitse DAX, een plus van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 5 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Europese beurzen herstelden woensdag van de spanningen die het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan met zich meebracht. De markt reageerde opgelucht over het uitblijven van een stevige Chinese reactie op het bezoek van Pelosi aan de 'afvallige provincie', zoals China het land bestempeld.



Ook waren er zorgen over de koers van de Federal Reserve.

Fed-functionarissen zeiden te verwachten dat de centrale bank de rente tot in ieder geval begin volgend jaar zal blijven verhogen om de economie te vertragen en de hoge inflatie terug te dringen, wat de hoop van sommige beleggers op een mildere verkrapping teniet deed.

"Zelfs als je denk dat de inflatiedraak is verslagen, is er nog veel om je zorgen over te maken", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er hangen nog steeds te veel 'onbekenden' boven de markt", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in juli minder hard is gegroeid, maar de groeivertraging viel mee. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 51,2 tegen 53,0 in juni, de laagste stand in zes maanden. De voorlopige meting maakte melding van een index van 50,6 voor juli.

De detailhandelsverkopen in de eurozone vielen in juli op maandbasis 1,2 procent lager uit, terwijl de verwachting vooraf lag op een vlakke trend.

De producentenprijzen stegen in juni op jaarbasis met 35,8 procent. Dat was iets minder dan de stijgingen in mei en april.

Bedrijfsnieuws

Infineon heeft in het afgelopen derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor heel dit jaar. Het aandeel Infineon noteerde circa 4,5 procent hoger.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en weer winst geboekt. Het aandeel won ruim 2,0 procent.

Siemens Healthineers heeft de outlook voor 2022 ongemoeid gelaten, ondanks dat de marktomstandigheden nog uitdagender zijn geworden. Het aandeel noteerde ongeveer 0,7 procent lager.

In Parijs ging AXA, na het publiceren van kwartaalcijfers, aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Unibail-Rodamco-Westfield steeg 3,0 procent en Renault verloor circa 1,8 procent.

In Frankfurt steeg Zalando bijna 6 procent. Hellofresh won 4,5 procent en BMW noteerde 5,5 procent lager. BMW verwacht dit jaar iets minder auto's af te leveren dan in 2021. Eerder rekende BMW nog op een stabiele verkoop.

Euro STOXX 50 3.732,54 (+1,3%)

STOXX Europe 600 438,29 (+0,5%)

DAX 13.587,56 (+1,0%)

CAC 40 6.472,06 (+1,0%)

FTSE 100 7.445,68 (+0,5%)

SMI 11.178,99 (+0,6%)

AEX 734,53 (+1,2%)

BEL 20 3.786,08 (+1,7%)

FTSE MIB 22.574,90 (+1,0%)

IBEX 35 8.142,10 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag nipt lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag nog hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden hoger, terwijl de markt de laatste woorden van de Federal Reserve verwerkte. Fed-functionarissen meldden dat de centrale bank waarschijnlijk zal doorgaan met het verhogen van de rentetarieven de komende vergaderingen, waardoor de hoop in de markt dat het vertragen van de economische groei een beleidswijziging zou kunnen betekenen, werd getemperd.

Daarnaast is er druk door de oplopende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en

China, vanwege het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan, ondanks waarschuwingen van China.

"Markten nemen even een adempauze om te beoordelen wat er wereldwijd aan de hand is. Er is nog steeds veel inflatie, centrale banken houden vast aan hun agressieve retoriek en daar komt nog wat geopolitiek bij", zei marktanalist Oliver Marciot van Unigestion.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 1,2 procent. De marktindex steeg van 276,0 naar 279,2.

Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken, die een tegengesteld beeld schetsten. Volgens ISM is het groeitempo in de dienstensector in juli verder aangetrokken. De index steeg van 55,3 in juni naar 56,7 in juli. S&P Global sprak echter van een omslag naar krimp, nadat de index daalde van 52,7 in juni naar 47,3 in juli.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in juni iets harder gestegen dan in de maand ervoor. De fabrieksorders stegen met 2,0 procent op maandbasis, na een plus van 1,8 procent in mei.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 4,0 procent, ofwel 3,76 dollar, lager op 90,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen en OPEC+ besloot in september de productie met 100.000 vaten per dag te verhogen. Dat is flink minder dan de 648.000 in augustus.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata van juni.

Bedrijfsnieuws

Gilead Sciences boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet, hoewel de opbrengsten uit coronabehandeling Veklury daalden. Het aandeel steeg ruim 5,0 procent.

Advanced Micro Devices presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, hoewel de outlook tegenviel. Het aandeel verloor bijna 1,0 procent.

Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. "We hebben een duidelijk zicht op wat we moeten doen om het bedrijf opnieuw uit te vinden, onze partner- en klantervaringen naar een hoger niveau te tillen en wereldwijd versnelde, winstgevende groei te stimuleren", zei interim-CEO Howard Schultz in een toelichting. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de plannen. Het aandeel noteerde bijna 5,0 procent hoger.

Robinhood gaat circa 23 procent van zijn personeel ontslaan, nu beleggers minder actief zijn bij de broker. De omzet van Robinhood daalde afgelopen kwartaal met 44 procent.

Yum Brands heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt, maar de winst per aandeel bleef net als in het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen.

Het aandeel Moderna steeg ruim 15,0 procent, na publicatie van een winstdaling die minder sterk was dan gevreesd door analisten. Moderna kondigde aan voor 3 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen.

S&P 500 index 4.155,17 (+1,6%)

Dow Jones index 32.812,50 (+1,3%)

Nasdaq Composite 12.668,16 (+2,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 27.895,89 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.168,39 (+0,2%)

Hang Seng 20.054,46 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0164. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0171 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0136 op de borden.

USD/JPY Yen 133,72

EUR/USD Euro 1,0164

EUR/JPY Yen 135,89

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Juli (NL)

08:00 Fabrieksorders - Juni (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Bayer - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Beiersdorf - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers tweede kwartaal (VS)