eBay boekt duikt in rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) ebay is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken en verlaagt zijn outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse onlineveilinghuis.

CEO Jamie Iannone sprak van een sterk kwartaal, waarbij het onlineveilinghuis beter dan verwachte resultaten realiseerde en aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met de langetermijninitiatieven.

Het aantal actieve kopers daalde echter van 156 miljoen personen in dezelfde periode vorig jaar naar 138 miljoen actieve kopers het afgelopen kwartaal.

Ebay boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 531 miljoen dollar, ofwel 0,95 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 10,7 miljard dollar, ofwel 15,92 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. Het concern profiteerde vorig jaar van inkomsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten ter waarde van 10,4 miljard dollar.

Op aangepaste basis kwam de winst uit op 0,99 dollar per aandeel, wat gelijk was aan vorig jaar.

De omzet daalde van 2,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 naar 2,4 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet eBay een omzet van 2,3 tot 2,4 miljard dollar, terwijl de winst per aandeel uit voortgezette activiteiten wordt geraamd op 0,63 tot 0,69 dollar per aandeel en het aangepaste resultaat op 0,89 tot 0,95 dollar per aandeel.

Voor het hele boekjaar gaat het online veilinghuis uit van een omzet van 9,6 tot 9,9 miljard dollar en een verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten van 1,98 tot 1,83 dollar per aandeel. Eerder werd nog gerekend op een omzet van 10,3 tot 10,5 miljard dollar en een verlies van 0,05 tot 0,25 dollar per aandeel.

Op aangepaste basis rekent eBay op een winst van 3,95 tot 4,10 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van een winst van 3,90 tot 4,10 dollar per aandeel.

Het aandeel eBay noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,5 procent hoger.