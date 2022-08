Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,6 procent tot 4.158,22 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 32.846,21 punten en de Nasdaq noteerde 2,6 procent hoger op 12.668,37 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteren hoger, terwijl de markt de laatste woorden van de Federal Reserve verwerkt. Fed-functionarissen meldden dat de centrale bank waarschijnlijk zal doorgaan met het verhogen van de rentetarieven de komende vergaderingen, waardoor de hoop in de markt dat het vertragen van de economische groei een beleidswijziging zou kunnen betekenen, werd getemperd.

Daarnaast is er druk door de oplopende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en

China, vanwege het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan, ondanks waarschuwingen van China.

"Markten nemen even een adempauze om te beoordelen wat er wereldwijd aan de hand is. Er is nog steeds veel inflatie, centrale banken houden vast aan hun agressieve retoriek en daar komt nog wat geopolitiek bij", zei marktanalist Oliver Marciot van Unigestion.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 1,2 procent. De marktindex steeg van 276,0 naar 279,2.

Daarnaast kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector te verwerken, die een tegengesteld beeld schetsten. Volgens ISM is het groeitempo in de dienstensector in juli verder aangetrokken. De index steeg van 55,3 in juni naar 56,7 in juli. S&P Global sprak echter van een omslag naar krimp, nadat de index daalde van 52,7 in juni naar 47,3 in juli.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in juni iets harder gestegen dan in de maand ervoor. De fabrieksorders stegen met 2,0 procent op maandbasis, na een plus van 1,8 procent in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,0158. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0168 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0164 op de borden.

Olie noteerde woensdag 2,8 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata van juni.

Bedrijfsnieuws

Gilead Sciences boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet, hoewel de opbrengsten uit coronabehandeling Veklury daalden. Het aandeel steeg 6,0 procent.

Advanced Micro Devices presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, hoewel de outlook tegenviel. Het aandeel verloor 1,6 procent.

Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. "We hebben een duidelijk zicht op wat we moeten doen om het bedrijf opnieuw uit te vinden, onze partner- en klantervaringen naar een hoger niveau te tillen en wereldwijd versnelde, winstgevende groei te stimuleren", zei interim-CEO Howard Schultz in een toelichting. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de plannen. Het aandeel noteerde 4,5 procent hoger.

Robinhood gaat circa 23 procent van zijn personeel ontslaan, nu beleggers minder actief zijn bij de broker. De omzet van Robinhood daalde afgelopen kwartaal met 44 procent.

Yum Brands heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt, maar de winst per aandeel bleef net als in het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen.

Het aandeel Moderna lijkt hoger van start te gaan, na publicatie van een winstdaling die minder sterk was dan gevreesd door analisten. Moderna kondigde aan voor 3 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen.