Just Eat en JDE uitblinkers op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met een keurige winst gesloten. De AEX steeg 1,2 procent naar 734,53 punten.

Het bezoek van Nancy Pelosi dinsdag aan Taiwan zorgde voor de nodige nervositeit, maar nu de situatie niet escaleerde, was er wat opluchting, zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital.

Schutte was verder te spreken over een inkoopmanagerscijfers uit de VS. "Dat geeft een beetje moed. Er is weinig aanleiding om heel nerveus te worden."

De euro/dollar handelde op 1,0136 en de Japanse yen werd goedkoper. Dat laatste is een signaal dat de markt wat ontspant na de geopolitieke onrust rondom Taiwan.

Verder was er aandacht voor de inkoopmanagers voor de dienstensector. De dienstensector van de eurozone groeide in juli minder sterk, maar de vertraging viel mee.

De vooruitzichten voor de eurozone zijn echter wel somberder geworden, concludeerde econoom Chris Williamson van S&P Global Markets. Een steeds hogere inflatie en dito rentes en aanhoudende zorgen over de aanvoerketen, met name voor energie, leidden tot de grootste daling in output en de vraag in bijna tien jaar tijd, aldus de econoom, afgezien van de coronaperiode.

Volgens ISM kende de Amerikaanse dienstensector juist een groeiversnelling.

Olie werd woensdag 2 procent goedkoper. De olievoorraden in de VS stegen en OPEC+ besloot in september de productie met 100.000 vaten te verhogen, flink minder dan de 648.000 in augustus.

Stijgers en dalers

De meeste fondsen in de AEX sloten hoger. Koploper was Just Eat Takeaway met een koerswinst van 5,4 procent. Aanvankelijk dook het aandeel nog lager, maar kort daarna wist de maaltijdbezorger de weg omhoog te vinden. Toch noemde zakenbank Jefferies de halfjaarcijfers glansloos. Volgens analist Giles Thorne is er een ommekeer in de groei van de brutotransactiewaarde en de onderliggende operationele resultaten nodig om de jaardoelstellingen te halen.

Verder deden de halfgeleiders het ook goed, met winsten van 3 tot 4 procent voor Besi, ASMI en ASML.

De kwartaalupdate, opgevrolijkt met een outlookverhoging, leverde Wolters Kluwer een plus op van 2,0 procent. KBC Securities zag ruimte het koersdoel voor Wolters Kluwer te verhogen van 92,00 naar 98,00 euro.

De grootste daler was DSM, met een verlies van 2,6 procent.

In de AMX was JDE Peet's de uitblinker na een goed ontvangen halfjaarrapport. De koffieketen presteerde in de eerste zes maanden beter dan verwacht, aldus Jefferies. Bovendien werd de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. De koers steeg 11,5 procent.

Verder won Inpost 7,2 procent en Air France-KLM 5,0 procent.

Net als in de AEX was het aantal dalers in de Midkap klein. OCI leed met een daling van 1,8 procent het grootste verlies.

Pharming, dat donderdag met cijfers komt, ging in de AScX aan de leiding met een plus van 5,2 procent. Maar ook CM.com won 5,2 procent.

Nedap was bij de smallcaps de grootste daler. Het aandeel verloor 3,2 procent aan waarde.

Wall Street

?Bij de slotgong op Beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen een procent hoger. De Nasdaq won zelfs bijna 2 procent.

?