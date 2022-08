Groene start Wall Street aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan woensdag hoger openen.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,3 procent hoger en de Nasdaq leek toen ook 0,3 procent in het groen te starten. Circa een half uur voor de openingsbel is de future op de S&P 500 gestegen naar 0,6 procent, net als die voor de Nasdaq.

Gisteren kwam Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan in Taiwan, zeer tegen de zin van China, die de eilandstaat beschouwt als een afvallige regio.

"Beleggers zijn benieuwd of de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping nog wel doorgaat", aldus de analist van IG. "En of er economische sancties volgen voor Taiwan."

China heeft een aantal agrarische producten uit Taiwan in de ban gedaan. Ook zou Beijing Pelosi willen straffen en is de Chinese vloot erg actief in de wateren rond Taiwan.

"De gespannen situatie zal vermoedelijk niet snel afnemen", aldus SEB. Toch is de situatie niet geëscaleerd, zag analist Naeem Aslam van Avatrade.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert woensdag op 2,788 procent en de euro/dollar handelt op 1,0184. Analist Han Tan van Exinity wees erop dat de dollar en de Amerikaanse treasury hun waarde als veilige haven bewijzen. Maar ook de Japanse yen is nu populair.

Op de macro-agenda staan vandaag de inkoopmanagersindices voor de dienstensector, de fabrieksorders en de wekelijkse olievoorraden.

De olieprijs stijgt ruim een procent. OPEC+ besloot vanmiddag tijdens een vergadering om de olieproductie in september met 100.000 vaten per dag te verhogen. Dat is flink minder dan de 648.000 vaten per dag in juli en augustus.

Bedrijfsnieuws

Gilead Sciences boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet, hoewel de opbrengsten uit coronabehandeling Veklury daalden. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te openen.

Advanced Micro Devices presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht gepresteerd, hoewel de outlook tegenviel. De outlook lijkt met ruim 4 procent te worden afgestraft.

Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. "We hebben een duidelijk zicht op wat we moeten doen om het bedrijf opnieuw uit te vinden, onze partner- en klantervaringen naar een hoger niveau te tillen en wereldwijd versnelde, winstgevende groei te stimuleren", zei interim-CEO Howard Schultz in een toelichting. Beleggers lijken vertrouwen te hebben in de plannen en het aandeel opent circa 2 procent hoger.

Robinhood gaat circa 23 procent van zijn personeel ontslaan, nu beleggers minder actief zijn bij de broker. De omzet van Robinhood daalde afgelopen kwartaal met 44 procent.

Yum Brands heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt, maar de winst per aandeel bleef net als in het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen.

Het aandeel Moderna lijkt hoger van start te gaan, na publicatie van een winstdaling die minder sterk was dan gevreesd door analisten. Moderna kondigde aan voor 3 miljard dollar eigen aandelen te gaan inkopen.

Slotstanden

De Dow Jones index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 32.396,17 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde 0,7 procent naar 4.091,19 punten en de Nasdaq beperkte het verlies tot 0,2 procent op 12.348,76 punten.