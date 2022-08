OPEC+ verhoogt productie minder stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en diens partners, verenigd in OPEC+, hebben tijdens een maandelijkse vergadering besloten de productie in een lager tempo te verhogen. Dit maakt het kartel woensdag na afloop van de vergadering bekend. De productieverhoging in september bedraagt 100.000 vaten olie per dag.



In juni besloot het kartel nog tot een verhoging met 648.000 vaten per dag in zowel juli als augustus. De olieprijs steeg woensdagmiddag na het besluit van de OPEC+. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 96,12 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 101,99 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

