Winst Yum Brands blijft achter bij verwachtingen

Beeld: BMe

(ABM FN-Dow Jones) Yum Brands heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt, maar de winst per aandeel bleef net als in het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen. Dat bleek woensdag uit de cijfers van de fastfoodgigant, bekend van onder meer Taco Bell en Pizza Hut. De aangepaste nettowinst van 1,05 dollar per aandeel is 9 procent lager dan winst vorig jaar en bleef ook onder de analistenprognose van 1,09 dollar. De omzet steeg met 2 procent op jaarbasis tot 1,64 miljard dollar, in lijn met de analistenverwachtingen. Het vertrek uit Rusland, volgend op de invasie van Oekraïne, kostte de keten 1.112 restaurants. Bron: ABM Financial News

