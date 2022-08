Enorm verlies voor MicroStrategy Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MicroStrategy heeft in het tweede kwartaal een verlies van meer dan een miljard dollar geleden. Dit bleek uit cijfers van het bedrijf dat vooral bekend is om zijn grote bitcoinpositie. De omzet bedroeg afgelopen drie maanden 122,1 miljoen dollar. Dat is ruim 3 miljoen dollar minder dan in het tweede kwartaal van 2021. Maar het verlies liep op jaarbasis op van 299 miljoen naar bijna 1,1 miljard dollar. Er werd een afschrijving gedaan van 900 miljoen dollar op de bitcoinpositie van het bedrijf. Per 30 juni had MicroStrategy 129.699 bitcoins in bezit. Woensdagmiddag kostte een bitcoin 22.812 dollar volgens Coinmarketcap. Tegelijk met de kwartaalcijfers kondigde MicroStrategy aan dat Michael Saylor stopt als CEO en doorgaat als voorzitter. Phong Le wordt de opvolger van Saylor als CEO. Saylor meent dat deze nieuwe rolverdeling goed is voor het bedrijf, dat enerzijds actief is in bitcoin, maar anderzijds ook een softwarebedrijf is. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.