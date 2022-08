'Aandacht voor cashburn Galapagos' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In de halfjaarcijfers van Galapagos die donderdagavond verschijnen, zal de markt vooral letten op de cashburn, zeker na de in juni aangekondigde overnames van Cellpoint en AboundBio. "Galapagos blijft geld uitgeven", zeiden analisten van Jefferies onlangs in een analyse, waarbij ze het aandeel op de verkooplijst plaatsten. Jefferies rekent op een hogere cashburn in 2023 dan de marktconsensus en juist op een lagere omzet. Volgens de analisten schat de consensus de impact van de overnames van Cellpoint en AboundBio niet goed in, net als de kosten voor Jyseleca, die vermoedelijk in 2027 ben 2028 hun piek bereiken. Jefferies rekent op een kaspositie van 2,4 miljard euro in 2026 en een negatieve vrije kasstroom voor Galapagos tot en met 2029. Voor dit jaar rekent Galapagos op een cashburn van 450 tot 490 miljoen euro. De vraag is of dit bij de halfjaarcijfers verandert. De kaspositie noteerde eind maart op 4,6 miljard euro. De halfjaarcijfers zullen het aandeel vermoedelijk niet sterk in beweging zetten. Jefferies ziet weinig aanjagers voor het aandeel in de komende 12 tot 18 maanden, afgezien van de Fase 3 Diversity onderzoeksstudie met filgotinib als behandeling tegen de ziekte van Crohn. De omzet van Galapagos kwam in de eerste zes maanden van 2021 uit op ruim 277 miljoen euro, tegenover iets meer dan 217 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel resultaat was toen 97,6 miljoen euro negatief. Onder de streep resteerde een verlies van 55 miljoen euro. Galapagos opent donderdag nabeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

