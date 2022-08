Update: Bank of England verhoogt rente met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdag voor de zesde keer op rij verhoogd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van de Britse centrale bank. De centrale bank verhoogde de rente met 50 basispunten van 1,25 naar 1,75 procent. De BoE verhoogt de rente al sinds december, en de hoge inflatie dwingt de centrale bank om hiermee door te gaan. Van de negen centrale bankiers opteerden er acht voor een verhoging met 50 basispunten en één bankier vond 25 basispunten wel voldoende. De centrale bank sprak in een toelichting op het besluit over een aanzienlijke toename van de inflatiedruk sinds de vorige vergadering half juni en concludeerde dat dit de daling van de reële inkomens voor Britse huishoudens zal verergeren. De consumentenprijzen zijn in juni in het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis met 9,4 procent gestegen, tegen 9,1 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,8 procent. De stijging wordt met name toegeschreven aan een bijna verdubbeling van de gasprijzen sinds mei, doordat Rusland de gaskraan richting Europa dichtdraaide. De centrale bank verwacht dat de inflatie verder zal stijgen en in het vierde kwartaal van 2022 zelfs iets meer dan 13 procent zal bedragen en gedurende een groot deel van 2023 op verhoogde niveaus zal blijven, alvorens te dalen tot de doelstelling van 2 procent. De BoE verwacht dat de Britse economische groei zal vertragen. Het Verenigd Koninkrijk zal naar verwachting vanaf het vierde kwartaal in een recessie belanden. "Nu BoE de rente in lijn met de verwachtingen heeft verhoogd, koerst het Britse pond lager. Voor consumenten is het nu een stuk lastiger geworden omdat hun hypotheeklasten hoger zullen worden. Dit komt op een moment dat ze al worstelen met een hoge inflatie en hogere brandstofprijzen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in reactie op het besluit. ING rekende op een verhoging met 50 basispunten, maar zei in een vooruitblik ook te verwachten dat een dergelijke stevige verhoging eenmalig is, "aangezien de angst voor een recessie toeneemt". Het muntpaar euro/pond steeg donderdagmiddag 0,6 procent naar 0,8415. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

